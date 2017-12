Fisichella promete Renault em ´velha forma´

O piloto italiano Giancarlo Fisichella está convencido de que a equipe Renault mostrará neste fim de semana, no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, que voltará a ficar "em forma". "Acho que podemos ser otimistas. As coisas melhoraram para nós nas últimas semanas, o carro vai melhor e o rendimento geral também", disse Fisichella ao site da Renault. A escuderia francesa, que em cinco corridas ainda não conseguiu chegar ao pódio, alcançou seu melhor resultado na semana passada, no Grande Prêmio de Mônaco, onde o próprio Fisichella terminou em quarto. "Fizemos um trabalho fantástico e começaremos a ser notados. Tenho muita confiança em que, em Montreal, voltaremos a estar em forma", acrescentou o piloto da Renault. O chefe de engenharia Alan Permane considera que a equipe francesa está agora em condições de lutar com a BMW Sauber pelo terceiro lugar, atrás da McLaren e da Ferrari. "Em um circuito mais normal [como o Gilles Villeneuve do Canadá], poderemos estar lutando com a BMW, ao contrário do ocorrido até agora, que tivemos de ir sempre olhando pelo retrovisor para vigiar o pacote central que inclui Williams, Toyota e Red Bull", disse Permane.