Fisichella recebe troféu 12 dias depois O piloto italiano Giancarlo Fisichella, da Jordan, recebeu nesta sexta-feira em San Marino, com 12 dias de atraso, o troféu pela vitória no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. ?Estou vivendo um momento magnífico?, disse ele, durante a solenidade de premiação improvisada, realizada na Variante Baixa do circuito de Ímola. Fisichella foi declarado vencedor do GP Brasil cinco dias depois da encerrada a corrida porque a FIA descobriu que houve erro na cronometragem da prova. Depois de uma série de acidentes, o GP foi suspenso na 55ª volta e o finlandês foi considerado o vencedor por estar na liderança duas voltas antes. A FIA reviu as fitas da corrida alguns dias depois e concluiu que no momento em que a corrida foi interrompida, já havia sido iniciada a volta de número 56. Como na volta 54 Fisichella havia ultrapassado Raikkonen, a entidade mudou o resultado final, numa atitude inédita na história ca competição. ?Estou muito orgulhoso por haver vencido?, disse Fisichella, que ganhou pela primeira vez em 110 GPs. O último italiano a conquistar o lugar mais alto do pódio foi Ricardo Patrese, em Suzuka, há 11 anos.