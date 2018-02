Fisichella repete pastelão de 2002 Giancarlo Fisichella foi personagem de uma história curiosa neste domingo. Pela primeira vez nos últimos tempos um piloto dá marcha a ré no grid. O italiano da Jordan errou na hora de alinhar o carro. Quando percebeu que o 14.º lugar não era onde estava, reservado a Antonio Pizzonia, o 15.º, levou a Jordan até lá, ao lado de onde estava. Há dois anos, na mesma corrida, Fisichella cometeu erro semelhante. Ao colocar ré, em seguida a primeira e mantê-la até o vermelho se apagar, iniciando a competição, a embreagem queimou. Ele não saiu do lugar. A cara de Eddie Jordan, sócio do time, e de Gary Anderson, técnico de pista, era de fúria para com ele.