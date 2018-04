Fisichella surpreende e faz a pole; Barrichello é quarto

Os treinos classificatórios deste sábado foram dominados por Force India, Toyota e BMW. A Brawn apareceu como quarta força, enquanto Ferrari e Red Bull lutavam para ficar entre as melhores. Assim, Fisichella fez o melhor tempo já na Q1, com o alemão Adrian Sutil, seu companheiro de equipe, também indo bem. A decepção outra vez foi o italiano Luca Badoer, substituto de Felipe Massa. Ele fez o pior tempo da sessão, foi eliminado e ainda acabou na brita.

A Q2 marcou a eliminação de Button, que deixa Barrichello em condições de conseguir um bom resultado neste domingo para se aproximar do companheiro de equipe na classificação. Além do inglês, 14.º colocado no grid, seu compatriota Lewis Hamilton ficou em 12.º e também caiu fora, assim como o espanhol Fernando Alonso. O italiano Jarno Trulli, da Toyota, liderou a sessão, enquanto o alemão Sebastian Vettel foi terceiro com sua Red Bull e parecia forte na briga.

Mas a Q3 viu mesmo o domínio da Itália na primeira fila. Fisichella fez a pole com o tempo de 1min46s308, e Trulli foi o segundo com 1min46s395. O alemão Nick Heidfeld levou sua BMW à terceira posição no grid. Barrichello se manteve bem e fez 1min46s513 para ficar em quarto. O polonês Robert Kubica foi quinto e o finlandês Kimi Raikkonen ficou em sexto. Já Vettel e o australiano Mark Webber terminaram entres os últimos com a Red Bull.

A corrida neste domingo tem a largada marcada para as 9 horas (de Brasília). Enquanto o pole Fisichella busca os primeiros pontos da Force India na temporada, Barrichello pode aproveitar sua boa condição no grid para diminuir a vantagem para Button no Mundial. Hoje, o brasileiro tem 54 pontos, contra 72 do inglês, restando ainda mais cinco etapas além do GP da Bélgica.

Confira o grid de largada para o GP da Bélgica:

1.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Force India), 1min46s308

2.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min46s395

3.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber), 1min46s500

4.º - Rubens Barrichello (BRA/Brawn GP), 1min46s513

5.º - Robert Kubica (POL/BMW Sauber), 1min46s586

6.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min46s633

7.º - Timo Glock (ALE/Toyota), 1min46s677

8.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min46s761

9.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min46s788

10.º - Nico Rosberg (ALE/Williams), 1min47s362

----------------------------------------------------------

11.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min45s119

12.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min45s122

13.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), 1min45s136

14.º - Jenson Button (ING/Brawn GP), 1min45s251

15.º - Heikki Kovalainen (FIN/McLaren), 1min45s259

----------------------------------------------------------

16.º - Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min45s951

17.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min46s032

18.º - Kazuki Nakajima (JAP/Williams), 1min46s307

19.º - Romain Grosjean (FRA/Renault), 1min46s359

20.º - Luca Badoer (ITA/Ferrari), 1min46s957