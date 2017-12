Fisichella vai correr na Sauber em 2004 Conforme já se esperava, o italiano Giancarlo Fisichella foi anunciado hoje piloto oficial da equipe Sauber para as duas próximas temporadas, 2004 e 2005. "Sempre sonhei em contar com Fisichella em nosso time. Ele é um dos melhores pilotos da Fórmula 1, não só veloz, mas também um valente lutador que nunca desiste e tira o melhor de cada situação?, disse Peter Sauber, dono da escuderia. Fisichella comentou sua contratação pela escuderia suíça: "Assim que me encontrei com Peter Sauber e Willy Rampf, o diretor-técnico, em Hinwil, sede da Sauber na Suíça, desenvolvi de imediato uma sensação positiva." O italiano de 30 anos falou mais: "O novo túnel de vento, em construção, impressionou-me, provando que a Sauber tem grande potencial para obter sucesso na Fórmula 1." O seu companheiro de equipe em 2004 deverá ser Felipe Massa, embora não tenha sido anunciado hoje.