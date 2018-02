Fisichella vence GP da Austrália Depois de largar na pole-position e liderar a prova de ponta a ponta, piloto italiano Giancarlo Fisichella, da equipe Renault, venceu o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, o primeiro da temporada 2005, na madrugada deste domingo. O brasileiro Rubens Barrichelo, da Ferrari, foi o segundo colocado, à frente do companheiro de Fisichella na Renault, o espanhol Fernando Alonso. O heptacampeão mundial Michael Schumacher (Ferrari), que hoje largou na última fila, chocou-se com seu compatriota Nick Heidfeld (Williams) a quinze voltas do final e não completou a prova. Esta foi a segunda vitória (em 141 GPs disputados) na carreira de Fisichella, mas foi a primeira vez em que o italiano subiu ao pódio, já que sua vitória anterior havia sido no confuso GP do Brasil de 2003, quando a confirmação de que ele era o primeiro colocado no momento em que a prova foi interrompida só aconteceu após uma semana. Confira a classificação do campeonato após o GP da Austrália: 1. Giancarlo Fisichella (ITA) - Renault - 10 pontos 2. Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - 8 3. Fernando Alonso (ESP) - Renault - 6 4. David Coulthard (ESC) - Red Bull - 5 5. Mark Webber (AUS) - Williams - 4 6. Juan Pablo Motoya (COL) - McLaren - 3 7. Christian Klien (AUT) - Red Bull - 2 8. Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren - 1 Construtores: 1. Renault 16 pontos 2. Ferrari 8 3. Red Bull 7 4. Williams 4 4. McLaren 4