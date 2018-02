Fisichella venceu com filho internado O piloto italiano Giancarlo Fisichella, da Renault, vencedor da corrida da Austrália, centralizou as atenções no autódromo de Sepang, sob calor intenso, nesta quinta-feira. "Eu, abatido? Estou mesmo. Retornei para Roma depois da prova de Melbourne porque depois da segunda classificação, apenas horas antes da largada, minha esposa me telefonou para comunicar que havia internado nosso filho (eles têm um casal)." O menino contraiu uma infecção que necessitou internação para controlá-la. "Sei que é bastante desaconselhável retornar à Europa, com sete horas de fuso horário aqui para a Malásia, mas estava bastante preocupado com tudo o que minha família passava."