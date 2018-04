Fittipaldi aconselha Rubinho a seguir na Fórmula 1 Com a experiência de quem conquistou dois títulos mundiais na Fórmula 1, Emerson Fittipaldi aconselhou o veterano Rubens Barrichello nesta sexta-feira, no circuito de Interlagos, palco do GP do Brasil, neste domingo, a não desistir de continuar na categoria. Para o ex-piloto, Rubinho ainda tem "talento" para mostrar na elite maior do automobilismo.