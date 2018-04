Fittipaldi aposta na Indy em 2003 A vaidade dos donos de equipes levou a Fórmula Indy à crise. O diagnóstico é de Emerson Fittipaldi, 55 anos, profundo conhecedor da categoria, na qual correu de 1984 a 1996 e conquistou um título, em 1989. Para ele, a queda-de-braço entre os empresários, somada à falta de liderança do ex-presidente da Cart (Championship Auto Racing Teams, organizadora do campeonato) Joseph Heitzler, resultou no momento crítico atual, perceptível pela debandada de equipes, fornecedores e patrocinadores. Leia mais no O Estado de S. Paulo