Fittipaldi chega em 35º lugar na Nascar Christian Fittipaldi voltou a Winston Cup, a divisão mais importante da Nascar, neste domingo, em Michigan, e terminou a corrida de 200 voltas em 35º lugar. O brasileiro, a partir de agora, correrá todas as etapas da Winston com um Dodge da equipe Petty Enterprises, no lugar de John Andretti. A vitória na prova foi do americano Kurt Busch, com Ford. E o líder do campeonato é Matt Kenseth. No próximo domingo, Christian disputará a 16ª etapa da temporada no Infineon Raceway, na Califórnia.