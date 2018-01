Fittipaldi: combustível nas veias Émerson Fittipaldi, 56 anos, bicampeão mundial de F-1 (1972 pela Lotus e 1974 pela McLaren), criou a equipe Copersucar em 1975. A partir de 1984 passou a correr nos Estados Unidos. Foi campeão da Cart em 1989 e duas vezes das 500 Milhas de Indianápolis (1989/93). Agora dirige a Fittipaldi/Dingman, da Cart, em parceria com o norte-americano James Dingman. Com cinco filhos dos primeiros casamentos com Maria Helena e Teresa, e dois netos, namora Rossana, de 23 anos. Neste depoimento a Castilho de Andrade, o ex-piloto fala de sua vida, sempre centrada no automobilismo. Leia mais no Jornal da Tarde