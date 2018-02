Fittipaldi é acusado de colocar em risco passageiros de trem

O Grupo de Inspetores Ferroviários (DI) da República Checa acusou nesta quinta-feira o brasileiro Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1, de ter colocado em perigo os passageiros de um trem durante uma sessão de fotos publicitárias realizada em outubro. Fittipaldi, campeão em 1972 e 1974, havia sido autorizado a entrar na cabine do trem, que ia em alta velocidade de Praga para Brno, para tirar as fotos necessárias para a promoção de uma campanha da Companhia Ferroviária Checa (CD). No entanto, o piloto brasileiro, de 60 anos, acionou sem autorização uma alavanca que influenciou no funcionamento do trem, segundo indicou os inspetores em comunicado. Como o ato vai contra as normas do regulamento da CD e da ordem jurídica da República Checa, Fittipaldi pode até ser sancionado, como explicou a DI. Durante a sessão de fotos, Fittipaldi estava acompanhado de dois corredores checos de automobilismo: Tomas Enge e Jarek Janis.