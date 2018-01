Fittipaldi faz duelo com campeões da F1 Um duelo de antigos campeões da Fórmula 1. Neste sábado, no circuito de Nuremberg, na Alemanha, os ex-pilotos Emerson Fittipaldi, Alain Prost, Niki Lauda, Jody Scheckter e Keke Rosberg voltam às pistas para participar da ?Race of Legends?, evento promocional e inédito que faz parte da programação de mais uma etapa do Campeonato Alemão de Turismo (DTM). Cada um dos participantes da ?Race of Legends? vai dar 3 voltas rápidas em três carros diferentes: um Mercedes, um Audi e um Opel. Na soma das 9 voltas, quem fizer o menor tempo vence. E leva um prêmio de 1 milhão de euros. "Se ganhar, vou doar o prêmio para duas instituições de caridade que têm o apoio do Laureus Sports For Good Foundation: o projeto Meninos do Morumbi, em São Paulo, e o Luta pela Paz, no Rio de Janeiro", avisou Emerson Fittipaldi, que viajou na noite de segunda-feira para a Europa. Antes do desafio no sábado à tarde, os 5 ex-pilotos terão a chance de conhecer melhor os carros na sexta-feira, quando fazem um treino livre. Juntos, o brasileiro Emerson Fittipaldi (2 vezes campeão), o francês Alain Prost (4), o austríaco Niki Lauda (3), o finlandês Keke Rosberg (1) e o sul-africano Jody Scheckter (1) somam 11 títulos da Fórmula 1.