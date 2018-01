Fittipaldi será construtor na F-Cart Vinte e um anos depois do fim de sua experiência como construtor na Fórmula 1, com a equipe Fittipaldi - que existiu de 1975, quando nasceu com o apoio da Copersucar, que a patrocinou até 1979, a 1982, - Emerson Fittipaldi está retomando as atividades de dono de equipe. Desta vez na Cart. Ele está acertando os últimos detalhes com um parceiro americano para montar o time. O piloto já está definido: o português Tiago Monteiro, que competia na F-3000. A intenção é que a estréia aconteça já na primeira etapa do campeonato, dia 23, em São Petersburgo. O anúncio oficial da criação da equipe deveria ter sido feito nesta terça-feira, durante o spring training que está sendo realizado em Sebring. Foi adiado porque alguns termos do acordo entre Emerson e o parceiro não estão definidos, mas há possibilidade de uma definição ocorrer nesta quarta-feira. Os detalhes sobre a associação de Emerson são mantidos em sigilo. No entanto, sabe-se que ele tem conversado com Eric Bachelart, dono da equipe Conquest (que terá como piloto o brasileiro Mario Haberfeld). Para uma equipe manter um carro por toda a temporada na Cart são necessários, atualmente, de US$ 4 a 5 milhões. Monteiro levará boa parte desse dinheiro. A equipe de Emerson poderá ter, no futuro, um outro piloto. Nesse caso, a preferência será por um brasileiro e Hoover Orsi é um candidato à vaga. "Mas nesse momento não será possível ter um brasileiro no time, porque está difícil encontrar algum com patrocínio?, disse uma pessoa que acompanha as negociações.