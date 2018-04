Flamengo apresenta carro para a Superleague Formula

O Flamengo apresentou, neste sábado, na Gávea, o carro do clube que participará no próximo ano da Superleague Formula, uma nova categoria do automobilismo que terá suas provas disputadas em circuitos europeus. Veja também: Corinthians é convidado para a Superleague Formula A apresentação foi comandada pelo presidente do clube, Marcio Braga, o jornalista Washigton Rodrigues e os organizadores da Superleague Formula, que explicaram como a competição funcionará. Depois das explicações sobre a categoria, jornalistas e torcedores foram convidados à sala de troféus do Flamengo, onde o carro foi oficialmente apresentado. Vários jogadores do clube carioca e o técnico Joel Santana estavam presentes à apresentação, que contou ainda com a participação de atletas de outras modalidades do Flamengo, como o ginasta Diego Hypolito, que comentou sobre o investimento rubro-negro em outros esportes. "O Flamengo tem tradição em investir em diferentes esportes.Temos gente competente no basquete, na ginástica, no futebol, e acredito que no automobilismo a situação não será diferente e, com o apoio da torcida, o clube terá sucesso mais uma vez", afirmou Diego Hypolito. O meio-campo Kléberson, que também foi conferir de perto o carro do Flamengo, disse acreditar no sucesso da parceria entre futebol e automobilismo na Superleague Formula. "Eu acredito que a paixão pelo futebol e o automobilismo andam juntas e, por isso, a modalidade tem tudo para dar certo. Espero que o Flamengo possa ter sucesso em mais esse campo." O piloto que guiará o carro do Flamengo na Superleague Formula ainda não foi escolhido, mas o presidente do time rubro-negro defende que ele seja um brasileiro. "A gente tem de conversar com a organização, mas o ideal é que um brasileiro guie nosso carro", afirmou Marcio Braga. A idéia de ter um piloto brasileiro também foi defendida por Mikke Van Hool, diretor da escuderia Astromega, responsável pelo carro do Flamengo. "Claro que ainda precisamos decidir algumas coisas, mas vamos procurar primeiro por pilotos brasileiros, porque isso é importante para a identidade da equipe", disse. Além da apresentação oficial deste sábado, o carro rubro-negro será exibido neste domingo, na partida entre Flamengo e Atlético-PR, no Maracanã. O carro do Flamengo tem motor V12 compacto de 4.2 litros, produz 750 cavalos de potência e pode atingir 320 km/h. O início da Superleague Formula está previsto para os dias 30 e 31 de agosto, no autódromo Donington Park, na Inglaterra.