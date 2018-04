Flamengo e São José se enfrentam em clima quente no basquete

SÃO PAULO - Com os nervos ainda à flor da pele depois do tumulto que sacudiu o pequeno ginásio Lineu de Moura, Flamengo e São José voltam a entrar na quadra para o quinto e decisivo jogo que vai apontar o adversário de Uberlândia na final do NBB 5. A partida deste sábado começa às 21h45, na Arena HSBC, no Rio, e terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

O ginásio, que tem capacidade para 18 mil pessoas, terá apenas flamenguistas. As duas torcidas organizadas de São José, Pânico e Sexto Elemento, desistiram de seguir viagem ao Rio, por temer hostilidades. A confusão foi detonada por uma cabeçada desferida pelo ala Marcelinho, do Flamengo, no armador Fúlvio. O veterano está se recuperando de cirurgia no joelho direito, mas viaja com a delegação. Marcelinho alega que Fúlvio o provocou.

A HSBC Arena reforçou em 30% o número de seguranças particulares. Em São José, havia 15 homens, além de 20 da Polícia Militar. Sérgio Monteiro, presidente da Associação Esportiva São José, proprietária do ginásio, acusou os jogadores do Flamengo de danificar armários e portas. “Já providenciamos o conserto. Conseguimos desamassar os armários. O prejuízo foi pequeno, de uns R$ 200. Mas foi um gesto muito antidesportivo deles.”

O técnico do Flamengo, José Neto, não acha necessário apaziguar os ânimos. “Qualquer situação adversa, e nós já tivemos outras no campeonato, nós resolvemos dentro de quadra.” O Superior Tribunal de Justiça do Basquete (STJD) alega que não terá tempo para examinar o relatório e aplicar eventuais punições a quem for atribuída responsabilidade, mas o time que vencer poderá ter atletas suspensos e impedidos de jogar a final, no dia 1.º.