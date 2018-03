Fogaça vence a terceira na F-Truck Djalma Fogaça continua imbatível no Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck. Neste domingo, no Autódromo Internacional de Cascavel, terceira etapa da competição, o piloto paulista conquistou sua terceira vitória, seguido por Renato Martins e Wellington Cirino. Os três primeiros dominaram a prova desde o início, travando duelo particular. Já Roberval Andrade, que buscava o 14º pódio seguido, abandonou a prova quando restavam dez voltas. Fogaça lidera a competição com 78 pontos, seguido por Beto Monteiro, 44, e Renato Martins, 41.