Foizer adia decisão da F3 Sul-Americana Xandinho Negrão estava muito perto de conquistar o título da Fórmula 3 Sul-Americana nesta sexta-feira, em Interlagos, mas teve a festa adiada para sábado. A 16ª etapa da competição terá largada às 11h40. O fim de semana terá ainda duas etapas da competição, no domingo. A entrada no autódromo é grátis e os portões de acesso abertos ao público são o 7, L e A. Neste sábado, às 11h40, Xandinho larga da sexta posição, com Gustavo Foizer na pole. Antes, às 8h, será realizado o treino classificatório para a 18º etapa. No domingo, das 7h35 às 7h50 será o aquecimento para a 17ª etapa, que terá largada às 10h35. A 18ª e última prova da temporada será às 13h25. Líder com 115 pontos, Xandinho, da equipe Medley Genéricos, precisa somente de um quarto lugar na etapa deste sábado para levar o título de campeão sul-americano da F-3. O vice Gustavo Foizer está 25 pontos atrás e precisa vencer e torcer para que Xandinho chegue a partir de quinto lugar - só dessa forma a definição do campeonato será adiada para domingo. Nesta sexta-feira, na 15ª etapa, Gustavo Foizer venceu ao completar as 24 voltas em 38m14s211, seguido do irmão gêmeo, Alexandre. Xandinho terminou em terceiro. A prova foi decidida logo no começo. Gustavo Foizer manteve a liderança, seguido de Xandinho e Alexandre. Na segunda volta, Alexandre assumiu a segunda posição e manteve-a até o fim, com Xandinho logo atrás.