Foizer é o pole na Fórmula Renault O piloto Alexandre Foizer, da Cesario-S Racing, conquistou neste sábado a primeira pole-position da carreira na Fórmula Renault, ao marcar o tempo de 1min10s631, nos treinos classificatórios para a sétima etapa, no circuito de rua de Vitória. Em segundo lugar terminou Diego Freitas, da UniOil Sport, 1min10s672, seguido por Renato Jader David, da Bassani Racing, 1min10s782. O líder do campeonato, com 87 pontos, Alan Khodair, da Giaffone Racing, sofreu um acidente sem gravidade e terminou na quarta posição, 1min10s826. "Vinha bem nos treinos e, por isso, a pole não me surpreendeu, porque esperava largar entre os cinco primeiros", disse Foizer. "A diferença para os dois treinos de manhã (quando terminou em 7º e 8º), foi que arrisquei mais." Apesar da segunda colocação, Freitas foi quem mais se beneficiou com os tempos deste sábado. Em terceiro na tabela de classificação, ao lado de Paulo Salustiano, da M4T Motorsport, com 78 pontos, ele conseguiu se classificar à frente de seus principais adversários na disputa pelo título: Khodair, Patrick Rocha, da Giaffone Motorsport, o segundo mais bem colocado da tabela (80 pontos), da Giaffone Motorsport, que foi o quinto, e Salustiano, o 15º. Por causa do grau de dificuldade da pista de rua de Vitória, Freitas não escondeu que correrá pensando em conquistar pontos na tabela de classificação. "Estou satisfeito porque o ideal seria para largar entre os cinco primeiros. O mais importante neste domingo vai ser marcar pontos.", afirmou. Com 2.760 metros o circuito de rua de Vitória, apelidado de a "Mônaco brasileira (em alusão à tradicional pista automobilística de Monte Carlo)", além de reservar emoções, promete muitas batidas aos torcedores, como ficou caracterizado neste sábado, durane os treinos classificatórios, onde vários pilotos cometeram erros e acabaram se envolvendo em acidentes, todos sem gravidade. E o paulista Khodair foi um dos pilotos que tiveram sua classificação prejudicada por causa das batidas. Ele assumiu a culpa pelo acidente que danificou sua suspensão dianteira e prometeu que vai se recuperar durante a prova. "Foi uma pena porque não deu nem para usar o segundo jogo de pneus e o carro estava com um bom acerto", lamentou. A largada para a 7ª etapa da Fórmula Renault está prevista para às 13h15, e terá a duração de 35 voltas ou 45 minutos. Clio - A 5ª etapa da Fórmula Renault também promete emoções para as cerca de 70 mil pessoas esperadas no circuito de rua de Vitória, neste domingo, já que os quatro primeiros colocados na tabela de classificação Elias Nascimento Jr., da Hot Car Competições, com 66 pontos, Vicente Siciliano, da Carreira Racing, 62, Alexandre Conill, da WT Racing, 52, e Fábio Carreira, da C2 Motorsport, 45, dominaram as quatro posições iniciais do grid. Carreira foi o pole, com 1min28s187, seguido por Nascimento Jr., Siciliano e Conill. A largada da Clio está marcada para às 11h."Vou correr para marcar pontos. Se terminar na mesma posição que vou largar, já estará bom", disse Nascimento Jr.