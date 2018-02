Foizer vence quinta etapa da F-3 A primeira corrida (5.ª etapa) da rodada dupla da Fórmula 3 Sul-Americana em Córdoba, na Argentina, terminou com a vitória do brasiliense Alexandre Foizer (Cesário F3). Foizer completou as 38 voltas em 43min57s208, seguido por Henrique Favoretto (Bassani Racing) e Zeca Cardoso (NasrCastroneves). Xandinho Negrão, da Equipe Medley Genéricos/Piquet Sports, ganhou uma posição na largada e terminou com a quarta posição. Sexta etapa será neste domingo (27/06), às 12h.