Fontes é pole e bate recorde na Stock O piloto goiano Ruben Fontes, 25.º colocado na pontuação da temporada, é o pole position na Etapa de Tarumã da Stock Car, que acontece neste domingo, às 10h30 (com transmissão da TV Globo). A surpresa neste sábado só não foi maior porque Fontes já havia sido o mais rápido nos treinos livres realizados anteriormente. De quebra, o goiano ainda conseguiu registrar a maior velocidade da categoria, ao atingir a marca de 170,91 quilômetros por hora. Quem decepcionou é o líder do campeonato Cacá Bueno, que vai largar apenas na 23.ª posição e assim vê reduzidas as suas chances de conquistar o campeonato antecipadamente, já que seu concorrente direto, o vice-líder Giuliano Losacco, vai largar na sexta posição. Para Cacá Bueno se tornar neste domingo campeão brasileiro de Stock Car, com três corridas de antecedência, ele vai ter que vencer a 9.ª etapa, com Giuliano Losacco não podendo ir além do 12.º lugar e Hoover Orsi não pode chegar entre os cinco primeiros. Cacá, da Action Power, lidera com 146 pontos. Losacco, da A.Mattheis/Medley tem 91 e Orsi, da Nasr/Castroneves, 82. Confira o grid de largada (com os tempos) da Etapa de Tarumã da Stock Car: 1.º - Ruben Fontes (C/GO), 1min03s525 (média de 170.91 Km/h); 2.º - Duda Pamplona (M, RJ), 1min03s764; 3.º - Valdeno Brito (M, PB), 1min04s073; 4.º - Pedro Gomes (M, SP), 1min04s161; 5.º - Thiago Camilo (C, SP), 1min04s164; 6.º - Giuliano Losacco (C, SP), 1min04s180; 7.º - Beto Giorgi (C, SP), 1min04s210; 8.º - Christian Fittipaldi (M, SP), 1min04s336; 9.º - Fabio Carreira (M, SP), 1min04s349; 10.º - Rodrigo Sperafico (C, PR), 1,min04s356; 11.º - David Muffato (C, PR), 1min04s423; 12.º - Antonio Jorge Neto (C, SP), 1min04s428; 13.º - Hoover Orsi (C, MS), 1min04s441; 14.º - Guto Negrão (C, SP), 1min04s467; 15.º - Luciano Burti (C, SP), 1min04s483; 16.º - Diogo Pachenki (C, PR), 1min04s504; 17.º - Alceu Feldmann (C, PR), 1min04s508; 18.º - Ingo Hoffmann (M, SP), 1min04s521; 19.º - Wagner Ebrahim (C, PR), 1min04s526; 20.º - Felipe Maluhy (M, SP), 1min04s589; 21.º - Ricardo Mauricio (C, SP), 1min04s675; 22.º - Nonô Figueiredo (C, SP), 1min04s677; 23.º - Cacá Bueno (C, RJ), 1min04s778; 24.º - Allam Khodair (C, SP), 1min04s801; 25.º - Thiago Marques (C, PR), 1min04s807; 26.º - Luiz Carreira (C, SP), 1min04s850; 27.º - Chico Serra (C, SP), 1min04s926; 28.º - Popó Bueno (M, RJ), 1min05s020; 29.º - Raul Boesel (C, PR), 1min05s025; 30.º - Mateus Greipel (C, SC), 1min05s038; 31.º - Luiz Gama (C, SP), 1min05s207; 32.º - Gualter Salles (C, RJ), 1min05s254; 33.º - Sandro Tannuri (M, RJ), 1min05s307; 34.º - Reck Jr. (M, MT), 1min05s772; 35.º - Luis Garcia Jr. (C, SP), 1min05s797; 36.º - Paulo Salustiano (M, SP), 1min05s804; 37.º - Henrique Favoretto (C, PR), 1min06s798; 38.º - Alan Chanoski (M, PR), 1min06s877; 39.º - Adalberto Jardim (C, SP), 25min18s504. Obs.: M - chassi Mitsubishi; C - chassi Chevrolet.