Fora da F-1, Irvine ganha Hollywood O piloto irlandês Eddie Irvine deixou a F-1 e já arrumou o que fazer: participará de um filme em Hollywood, no papel de um comediante. O trabalho, segundo fontes da cidade do cinema, poderá ser o primeiro de vários, porque a imagem de Irvine nos spots publicitários vem causando excelente repercussão. Na F-1, Irvine foi o último ?rebelde?, o que pode ter prejudicado em sua busca por uma vaga em 2003, depois de sair da Jaguar, que defendeu por dois anos. Em seu livro ?Life in the Fast Line?, há críticas a Michael Schumacher, e outras revelações sobre a sua saída da Ferrari. Agora, deve publicar outro, sobre a Jordan, que terá Niki Lauda na mira.