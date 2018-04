"Fora" de Schumacher atrapalha namoro Nem mesmo a presença da mulher, Corinna, na 12.ª edição do Wrooom, encontro dos integrantes da Ferrari com a imprensa, impediu Michael Schumacher de pregar peças nos amigos. Na madrugada de ontem, porém, antes de ?aprontar? com Rubens Barrichello e Luciano Burti, outros pilotos da Ferrari, Schumacher passou um carão: confundiu os quartos no Golf Hotel de Madonna di Campiglio e acabou por dar um grande susto no jornalista italiano Paolo Ciccarone, que no momento namorava tranqüilamente. ?Desculpe? - , limitou-se a dizer o alemão, segundo Ciccarone. Leia mais no JT