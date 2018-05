Force India aposta em jovens pilotos em testes de intertemporada da F-1

A Force India revelou nesta terça-feira que vai para a pista com suas jovens apostas no teste de intertemporada marcado para Barcelona, nos dias 15 e 16 de maio. A equipe indiana escalou o canadense Nicholas Latifi, o britânico George Russell e o russo Nikita Mazepin. O teste será realizado na sequência do GP da Espanha, na cidade catalã.

+ Confira a classificação da Fórmula 1

Latifi é piloto reserva e de testes da Force India e guiará o modelo VJM11 pela primeira vez. O piloto do Canadá, que estreou num carro da Fórmula 1 num Renault no ano passado, foi o quinto colocado da F-2 em 2017 e ocupa o oitavo lugar atualmente. Depois, ele já foi escalado para representar a equipe em treinos livres das etapas da F-1.

Já Nikita Mazepin é o piloto de desenvolvimento do time. Russell, por sua vez, pertence à academia da Mercedes. Com o trio escalado, a Force India vai dar um descanso aos seus pilotos titulares, o mexicano Sergio Pérez e francês Esteban Ocon.

Por contar com três pilotos nos dois dias de testes, a equipe vai recorrer aos seus dois carros na pista, algo incomum nos testes, em que geralmente são usados apenas um carro por time.