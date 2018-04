Force India é primeira equipe a revelar novo carro na Fórmula 1

SILVERSTONE - A Force India se tornou nesta quarta-feira a primeira equipe do grid da Fórmula 1 de 2014 a revelar o seu novo carro para esta temporada. O time baseado em Silverstone publicou uma imagem do modelo VJM07, cuja experiência inicial na pista ocorrerá na próxima semana, quando serão realizados os primeiros testes coletivos do ano, entre os dias 28 e 31, em Jerez de la Frontera, na Espanha.

Impulsionado por motor Mercedes, o novo monoposto da Force India trouxe como principal novidade visual a cor preta no lugar da branca que era vista no modelo de 2013. O preto passou a predominar no carro, que manteve as tradicionais cores laranja e verde nos detalhes da sua pintura.

Já em relação ao design, em linha com as novas exigências aerodinâmicas do regulamento da F-1 deste ano, o carro exibe um bico mais baixo e novas saídas de escapamento. Mas, se mudou pouco em relação ao modelo de 2013 no que diz respeito ao design, a equipe garante que trata-se de um monoposto tecnicamente bem diferente do VJM06, utilizado no Mundial passado.

"Quase todas as peças fazem parte de um projeto totalmente novo, da asa dianteira ao difusor. A genética do VJM07 é a mesma do carro de 2013, mas tivemos de alcançar os mesmos resultados de uma forma ligeiramente diferente", afirmou Andrew Green, diretor-técnico da Force India.

Já Vijay Malya, chefe e proprietário da equipe indiana, enfatizou que o novo visual do carro está em linha com seu crescimento técnico, pois considera que este modelo ficou mais bonito do que o utilizado em 2013. "O VJM07 parece impressionante e as novas cores refletem a evolução da Force India. Sempre acreditei que nossos carros precisam ser atraentes, mas a adição do preto como cor principal trouxe um visual mais feroz", ressaltou.

A apresentação oficial do novo carro da Force India acontecerá na próxima semana, em Jerez de la Frontera, onde o modelo será colocado à prova pela primeira vez pela dupla de pilotos formada pelo alemão Nico Hulkenberg e o mexicano Sergio Pérez.