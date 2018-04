Force India vai testar Ralf Schumacher e Fisichella

Ralf Schumacher e Giancarlo Fisichella, ambos com vitórias em seus currículos na Fórmula 1, estão entre os sete pilotos que participarão dos testes da equipe Force India na Espanha, na semana que vem. A equipe, anteriormente chamada Spyker, informou nesta quarta-feira que os dois terão um dia completo de testes cada no circuito de Jerez, entre 4 e 7 de dezembro. Outros pilotos com passagens pela F1 que participarão dos testes são Christian Klien, da Áustria, o italiano Vitantonio Liuzzi e o francês Franck Montagny. O holandês Giedo van der Garde e o espanhol Roldan Rodriguez, que não têm experiência de corrida na Fórmula 1, completam a lista. Uma porta-voz da escuderia disse que Adrian Sutil, estreante alemão que competiu pela Spyker este ano, está confirmado para a próxima temporada e não precisará participar dos testes. Seu compatriota Schumacher, irmão mais novo do heptacampeão aposentado Michael, deixou a Toyota em outubro após três anos sem sucesso. A Force India ganhou este nome após a aquisição por parte do bilionário indiano Vijay Mallya. Mallya foi patrocinador da Toyota este ano através de sua empresa Kingfisher Airlines. "Conheço Vijay há muitos anos por meu tempo na Toyota. Eu compreendo sua paixão pelo esporte e sei que ele vai escolher um piloto para a Force India que tenha sucesso", afirmou Ralf, de 32 anos, em nota. "Acho que posso ajudar a equipe com seu programa de desenvolvimento, mas vamos esperar." A inclusão de Fisichella nos testes é um claro sinal de que ele não figura nos planos da Renault para 2008. O bicampeão mundial Fernando Alonso deve voltar à escuderia francesa, enquanto o brasileiro Nelsinho Piquet deve ganhar uma vaga entre os titulares, após ter sido piloto de testes este ano. A Renault ainda tem o finlandês Heikki Kovalainen como outro opção.