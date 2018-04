Force India volta a surpreender e Adrian Sutil lidera treino

MONZA - A Force India é a equipe do momento na Fórmula 1. Nesta sexta-feira, o alemão Adrian Sutil foi o mais rápido no segundo treino livre para o GP da Itália, levando para Monza a boa fase que a escuderia iniciou há duas semanas, com a pole e o segundo lugar de Giancarlo Fisichella em Spa-Francorchamps.

Sutil completou sua volta mais rápida em 1min23s924, superando o tempo conquistado por Lewis Hamilton no primeiro treino do dia. A equipe, antes acostumada às últimas colocações, ainda viu Vitantonio Liuzzi em 12.º - o italiano volta a disputar um GP após quase dois anos.

Depois da equipe indiana, o destaque da sessão foi a Renault. Enquanto passa por sua pior crise na categoria, a equipe teve bom desempenho na pista, com Romain Grosjean em segundo lugar e Fernando Alonso na terceira colocação.

Entre os pilotos que disputam o título, o melhor foi Mark Webber, com um modesto 14.º lugar. Rubens Barrichello terminou em 16.º, Sebastian Vettel em 18.º e Jenson Button na 19.ª colocação. O último posto ficou com o italiano Giancarlo Fisichella, que estreia na Ferrari ocupando a vaga que foi de Luca Badoer nas etapas de Valência e Spa-Francorchamps.

Vencedor da última prova, Kimi Raikkonen ficou em oitavo. Lewis Hamilton, líder da primeira sessão e apontado como candidato à vitória, completou o treino em 11.º lugar.