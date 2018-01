Ford confirma que continua na F-1 A Ford reafirmou nesta sexta-feira em Indianápolis (EUA), que vai continuar na Fórmula 1. Por recomendação de Richard Parry-Jones, vice-presidente do grupo, a empresa reiterou a necessidade de fortalecer a parceria com a Jaguar. ?A Ford Motor Company sustenta plenamente o compromisso com a Jaguar na F-1 e não tem nenhuma intenção de abandaná-la ou vendê-la. Pelo contrário. A Ford vai trabalhar mais firmemente com a Jaguar para atingir mais rapidamente a meta suprema: ganhar um título mundial?, diz o executivo, em um comunicado oficial.