Formação do grid muda no GP da Europa Está praticamente certo já. A partir da próxima etapa do Mundial de Fórmula 1, o GP da Europa, dia 29/5, o sistema de classificação para a formação do grid de largada será outro: apenas uma hora no sábado à tarde, com a ordem dos pilotos obedecendo à da corrida anterior, mas invertida. Cada piloto terá direito apenas a uma volta lançada. O que está em discussão é se os carros terão já de estar com a gasolina que irão largar ou se será permitido reabastecer depois da classificação.