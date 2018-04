Fórmula 1 : Alguns times já vão usar equipamentos para o ano que vem

SÃO PAULO - Com todos os equipamentos já no Autódromo de Interlagos, os mecânicos começam nesta terça-feira a montagem dos boxes e dos carros. Quinta-feira inicia, oficialmente, o 40.º GP do Brasil de Fórmula 1, 19.º do calendário, com a inspeção técnica dos carros. Alguns times, como Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes já trouxeram a São Paulo componentes dos modelos da próxima temporada.

Sebastian Vettel, da Red Bull, definiu o título no GP do Japão, em Suzuka, 15.º do ano, dia 9 de outubro. E sua escuderia tornou-se campeã dentre os construtores na etapa seguinte, dia 16, na Coreia do Sul.

Interlagos assistirá à luta pelo vice-campeonato entre os pilotos. Jenson Button, da McLaren, soma 255 pontos, seguido por Fernando Alonso, Ferrari, 245, e Mark Webber, Red Bull, 233. Vettel conquistou depois de 18 provas 374 pontos, venceu 11 vezes e igualou o recorde de pole positions numa temporada, 13, estabelecido por Nigel Mansell, com Williams, em 1992. Se largar em primeiro em Interlagos, Vettel assume a liderança do ranking.

Mais uma vaga na Fórmula 1 foi definida ontem: o espanhol Pedro de la Rosa, aos 41 anos, correrá pela HRT em 2012. Restam ainda um lugar na Renault, Force India, Williams, Marussia Virgin e na própria HTR. Por enquanto o Brasil só tem garantido Felipe Massa, na Ferrari.