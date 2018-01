Fórmula 1 comemora medida do governo A Ferrari só começou a recolocar as logomarcas dos cigarros Marlboro depois do meio-dia, quando a organização do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 informou oficialmente às equipes que a publicidade de tabaco estava liberada, segundo uma Medida Provisória da Presidência da República, publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira. Para o presidente da FOM - Formula One Management - a MP salvou a corrida. "Eu não posso obrigar as equipes a correr sem os nomes dos patrocinadores. A prova seria cancelada e o Brasil perderia a vaga no calendário", justificou Bernie Ecclestone, no seu escritório no autódromo. Bernie lembrou que a questão não favorecia apenas à Fórmula 1. "A decisão do Governo foi correta. Ela tem a mesma importância para outras modalidades como o motociclismo", disse, lembrando que o Ministério da Saúde pode publicar mensagens para a população, alertando para os riscos do consumo de tabaco. Minutos antes, Tamas Rohonyi, da International Promotions, que promove a corrida no Brasil desde 1980, conversou com o ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz e elogiou a MP: "Há um clima de contentamento aqui no autódromo, ministro, e todos estão elogiando sua maneira de agir e sua coragem. O senhor fez o que precisava ser feito e o esporte ganhou com isso", disse Tamas. O ministro Queiroz confirmou que estará no domingo em Interlagos, entregando o troféu para o vencedor da corrida. A interferência da secretaria municipal de esportes, Nádia Campeão, e do ministro de Esportes em Brasília foi decisiva para a assinatura da MP. A Prefeitura Municipal investiu cerca de R$ 7 milhões em novas obras no autódromo, adequando a pista às exigências cada vez mais rigorosas da FIA. E havia o temor que a prova pudesse ser cancelada por causa da questão da publicidade dos cigarros. Das equipes com patrocínio de cigarros, a Ferrari foi a única que, por cautela, tinha retirado dos carros e do uniforme dos mecânicos o nome da Marlboro. A McLaren (West), a Renault (Mild Seven), a BAR (Lucky Strike) e a Jordan (Benson & Edges) estavam com os logotipos nos lugares habituais. Eles são colocados e retirados com facilidade, caso seja necessário. "Por ou tirar os adesivos não é problema. A questão é que poderíamos ser impedidos de competir aqui", disse Ron Dennis, diretor da McLaren. Como uma luva - Segundo Tamas Rohonyi, a ação do Governo foi eficiente e veio no momento certo. O executivo estava com uma cópia da MP publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União e já tinha traduzido seu conteúdo para Bernie Ecclestone. Em Brasília, o senador Artur Virgílio (PSDB-AM), ex-líder do governo Fernando Henrique, conversou de manhã com jornalistas amazonenses na sala de imprensa do autódromo de Interlagos e prometeu interferir no que fosse possível para garantir a corrida. Ele ainda não tinha conhecimento da MP mas disse que o evento não poderia ser prejudicado. Muito amigo do piloto Antonio Pizzonia, da Jaguar, Virgílio disse: "Eu vou defender a corrida até o fim. Depois teremos um ano para discutir esse assunto. Mas não tem sentido proibir a publicidade de cigarros agora, dois dias antes da corrida. E olha que eu não fumo e sou antitabagista", revelou. Com a MP, segundo Rohonyi, o GP do Brasil de MotoGP, em setembro, em Jacarepaguá, também está garantido. Como na F-1, o MotoGP possui diversas equipes com o patrocínio de empresas de tabaco, entre elas a Yamaha Tech 1, do brasileiro Alexandre Barros, patrocinada pela marca francesa Gauloises. "A melhor solução para o patrocínio de eventos internacionais globalizados como a F-1 e o motociclismo são as que cobrem todos os países. No caso, o calendário determinado pelo Parlamento Europeu, reduzindo progressivamente a publicidade de cigarro é a melhor para todos os países que possuem provas do calendário", sugere Tamas Rohonyi. Depois de elogiar muito as obras da Secretaria Municipal de Esportes, Bernie Ecclestone - que não vinha ao Brasil desde 2000 - disse que ficava feliz em ver o Brasil adotar a mesma política para propaganda de cigarros que já existe em países como a Austrália e Estados Unidos. "Nunca escondi que sempre tive um carinho por esta prova. E quero mantê-la", disse Ecclestone. O dirigente tinha problemas para resolver esta semana na Europa mas veio para a corrida por causa das boas informações que recebeu sobre a atual administração no autódromo de Interlagos.