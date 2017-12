Fórmula 1 confirma GP em Xangai A cidade chinesa de Xangai deverá abrigar corridas de Fórmula 1 entre os anos de 2004 e 2010, segundo o anúncio feito nesta terça-feira por representantes da empresa responsável pela construção do autódromo. De acordo com a empresa, o acordo foi fechado com o dono da F-1, o empresário Bernie Ecclestone, e o presidente da FIA, Max Mosley e deverá ser assinado em breve. Índia, Dubai, Egito e Turquia são os outros candidatos a receber provas de Fórmula 1 a partir de 2004. Atualmente a temporada conta com 17 etapas, sendo que 11 delas acontecem na Europa. A Malásia foi incorporada ao calendário em 99 e Moscou deverá sediar sua primeira corrida já a partir de 2003.