Fórmula 1 continua em Silverstone Ainda na Inglaterra, o British Racing Drivers Club (BRDC), proprietário do circuito de Silverstone, anunciou nesta terça-feira ter chegado a um acordo com Bernie Ecclestone, da Formula One Administration (FOA), e com o ministro do Esporte da nação, Richard Caborn, para a realização do GP da Grã-Bretanha nas duas próximas temporadas, 2005 e 2006. Tanto o BRDC quanto o governo se comprometeram a reformar o autódromo, maior exigência de Ecclestone.