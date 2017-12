Fórmula 1 decide amanhã o seu futuro Frank Williams, sócio da equipe Williams, disse sobre a reunião de amanhã no Hotel Hilton do aeroporto de Heathrow, em Londres, para definir o que será mudado no regulamento para tornar a competição mais equilibrada e atraente: ?Este talvez seja o encontro de maior significado da sua história.? O que Bernie Ecclestone, presidente da Formula One Management (FOM), e Max Mosley, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), puseram para votação amanhã, para a Comissão de Fórmula 1, representa a mais profunda revisão de conceitos nos 53 anos de existência do Mundial. Se aprovada, muito do que se conhece da atual F-1 terá de ser esquecido. Leia mais no Estadão