Fórmula 1 divulga calendário oficial Foi oficialmente anunciado nesta sexta-feira, após aprovação do Conselho da FIA, o calendário da Fórmula 1 para a temporada 2005. Serão 19 etapas, um recorde na categoria, com a inclusão da prova na Turquia, em Istambul. O GP Brasil está previsto para o dia 25 de setembro, mas não irá encerrar o campeonato, como aconteceu este ano. O Mundial de 2005 começa no dia 6 de março, na Austrália, como sempre acontece. E as provas da Grã-Bretanha, França e San Marino, que corriam risco de acabar, estão mantidas no calendário da Fórmula 1. Veja como ficou o calendário oficial da Fórmula 1: 06/03 - GP da Austrália 20/03 - GP da Malásia 03/04 - GP do Bahrein 24/04 - GP de San Marino 08/05 - GP da Espanha 22/05 - GP da Monaco 29/05 - GP da Europa 12/06 - GP do Canadá 19/06 - GP dos Estados Unidos 03/07 - GP da França 10/07 - GP da Grã-Bretanha 24/07 - GP da Alemanha 31/07 - GP da Hungria 21/08 - GP da Turquia 04/09 - GP da Itália 11/09 - GP da Bélgica 25/09 - GP do Brasil 09/10 - GP do Japão 16/10 - GP da China