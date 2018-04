Fórmula 1 divulga lista com numeração de 2012, e com nove vagas em aberto

PARIS - A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou nesta quarta-feira a lista com os pilotos já confirmados para a temporada 2012 da Fórmula 1. E a principal novidade na relação é que a Willians mantém abertas as vagas em seus dois cockpits, aumentando as especulações a respeito da sua dupla de pilotos para o próximo ano. Assim, são nove as vagas ainda não preenchidas nas 12 escuderias.

A surpresa quanto à Willians se dá porque Pastor Maldonado tem contrato com a equipe e sua permanência era tida como certa. Caso o venezuelano deixe a escuderia, crescem as chances de Rubens Barrichello, que fica sem contrato, conseguiu renovar com a equipe inglesa para disputar em 2012 a sua 20.ª temporada na Fórmula 1.

Quinta colocada no Mundial de Construtores em 2011, a Renault tem apenas um nome confirmado: o de finlandês Kimi Raikkonen, que volta à Fórmula 1 após dois anos. A outra vaga na equipe segue em aberto e tem como principais concorrentes o russo Vitaly Petrov (que correu ali as duas últimas temporadas e tem contrato), o francês Romain Grosjean e o brasileiro Bruno Senna.

A Force India foi outra equipe que surpreendeu ao deixar em aberto as suas duas vagas de pilotos. Esperava-se que ela confirmasse o escocês Paul Di Resta e o alemão Nico Hulkenberg. O mesmo aconteceu com a Hispânia, que anunciou a contratação do veterano Pedro de la Rosa, de 41 anos, mas ainda não o inscreveu junto à FIA.

As principais equipes da Fórmula 1, porém, manterão suas duplas de pilotos pelo terceiro ano seguido. Campeão em 2011, Sebastian Vettel vai poder mais uma vez usar o número 1. Button, vice-campeão, correrá com o carro número 3. O brasileiro Felipe Massa usará o 6.

Confira a lista de equipes, os pilotos e os respectivos números de cada carro.

Red Bull

1 Sebastian Vettel (Alemanha)

2 Mark Webber (Austrália)

McLaren

3 Jenson Button (Inglaterra)

4 Lewis Hamilton (Inglaterra)

Ferrari

5 Fernando Alonso (Espanha)

6 Felipe Massa (Brasil)

Mercedes

7 Michael Schumacher (Alemanha)

8 Nico Rosberg (Alemanha)

Lotus (ex-Renault)

9 Kimi Raikkonen (Finlândia)

10 Em aberto

Force India

11 Em aberto

12 Em aberto

Sauber

14 Kamui Kobayashi (Japão)

15 Sergio Perez Mendoza (México)

Toro Rosso

16 Em aberto

17 Em aberto

Williams

18 Em aberto

19 Em aberto

Caterham (ex-Lotus)

20 Heikki Kovalainen (Finlândia)

21 Jarno Trulli (Itália)

Hispânia

22 Em aberto

23 Em aberto

Marussia (ex-Virgin)

24 Timo Glock (Alemanha)

25 Charles Pic (França)