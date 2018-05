Fórmula 1 estuda lançamento coletivo de carros em 2010

Arquivo/Reuters - 22/8/2008

Vista do circuito de Valência, que recebe o GP da Europa de Fórmula 1 desde 2008 e será o palco

MONTECARLO - A Fórmula 1 deve ter uma novidade na apresentação dos carros para a temporada de 2010. Pela primeira vez em sua história, a categoria estuda fazer um lançamento conjunto, com todas as equipes mostrando seus modelos no mesmo dia, local e horário.

A realização do evento ainda depende de alguns detalhes, mas já tem aprovação unânime dos membros da Fota, a associação das equipes. O local já foi escolhido: a cidade de Valência, na Espanha, que recebe o GP da Europa da categoria.

"Não quero entrar em muitos detalhes, mas já existe acordo entre todas as equipes para que esse lançamento conjunto aconteça", afirmou Nick Fry, diretor da Mercedes, equipe que substituirá a Brawn GP a partir do próximo Mundial.

Até a temporada de 2008, os lançamentos de carros da Fórmula 1 eram grandes eventos, geralmente cercados de pompa e com gastos elevados. A crise econômica mundial transformou o cenário a partir deste ano, quando as apresentações foram muito mais modestas. Agora, a tendência é que se crie um padrão, manter a redução de custos e criar um evento que atraia as atenções durante o mês de janeiro.