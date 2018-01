Fórmula 1 fará minuto de silêncio A Fórmula 1 também vai prestar condolências às vítimas dos atentados sofridos em Nova York e Washington, na terça-feira. Antes de iniciarem os treinos oficiais para o 72º GP da Itália, no circuito de Monza, nesta sexta-feira, os motores de todas escuderias vão parar de roncar por dez minutos e será realizado ainda mais um minuto de silêncio em lembrança aos inocentes que morreram nas torres gêmeas do World Trade Center, no aviões e no Pentágono. Exatamente às 12h do horário local todas os carros que competem no torneio se perfilarão e permanecerão desligados até às 12h10. Sobre a possibilidade de algum GP vir a ser cancelado - principalmente o GP dos EUA previsto para o dia 30 de setembro - o porta-voz da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Max Mosley, descartou qualquer hipótese. ?Não está prevista nenhum cancelamento para o próximo Grande Prêmio?, garantiu.