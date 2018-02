Fórmula 1 fica parecida com a Cart Bandeira amarela, safety car na pista, classificação com uma só volta lançada e pista vazia, limite de recursos tecnológicos e pontuação proporcional à da Cart. A nova Fórmula 1, que estreou domingo com o GP da Austrália, copiou as regras mais importantes do automobilismo norte-americano. Os pilotos brasileiros que correm nos Estados Unidos aprovam as mudanças. Leia mais no Jornal da Tarde