Fórmula 1 fica sem o GP da Bélgica O GP da Bélgica foi extraído do calendário da Fórmula 1 para a temporada de 2003. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela FIA, após reunião em Londres. O motivo foi a proibição do uso de propaganda de cigarros. ?As equipes decidiram por unanimidade pela saída desta prova do calendário de 2003?, afirmou um porta-voz da FIA. Para que a prova, programada para dia 31 de agosto, continuasse no campeonato, todos os times teriam de concordar com a proibição da publicidade tabagista, imposta recentemente pelos políticos do país. Houve um acordo entre a Comunidade Européia, a Organização Mundial de Saúde e a FIA para proibir a propaganda de cigarros a partir de 2006. Os belgas se anteciparam ao já acertado.