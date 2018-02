Fórmula 1: Honda, Renault e McLaren saem na frente Nada menos do que 14 dos 22 pilotos que irão disputar o Mundial de Fórmula 1 treinaram nesta quinta-feira no circuito da Catalunha, em Barcelona. Desta vez, o inglês Jenson Button, da Honda, foi o mais veloz e conseguiu um tempo alguns milésimos de segundo melhor que os da dupla da Renault, Giancarlo Fisichella e Fernando Alonso, a equipe favorita para vencer as primeiras etapas do campeonato. Button estabeleceu a marca de 1m13s935 (116 voltas), enquanto Fisichella fez 1m13s971 (125) e Alonso conseguiu 1m13s977 (113). O brasileiro Rubens Barrichello, também da Honda, ficou com o quarto tempo, 1m14s266 (119). Desde que começou a pré-temporada, em novembro, os modelos 2006 da Renault e Honda têm demonstrado serem os mais eficientes no compromisso velocidade/resistência. E nos treinos realizados em Valência, há cerca de 10 dias, quando a McLaren passou a utilizar uma nova versão do motor Mercedes V-8, Kimi Raikkonen e Juan Pablo Montoya comprovaram que o carro da equipe também é extremamente veloz, como já era na temporada passada. No ensaio desta quinta-feira, em Barcelona, Montoya registrou o quinto tempo, 1m14s588 (131), e Raikkonen fez o sexto, 1m15s475 (80). Rubinho comentou o estágio de cada time depois do teste: ?Nós podemos superar a Renault. Em alumas pistas eles estão melhores, enquanto em outros, nós.? E reconheceu: ?A McLaren deu um salto à frente, agora.? A Ferrari iniciou a fase de treinamento com o seu novo carro, 248 F1, dando a entender que evoluiria bastante em relação a 2005. Mas depois, o novo projeto apresentou um problema aerodinâmico no assoalho e até agora suas dificuldades com a embreagem não foram totalmente sanadas, a ponto de a escuderia decidir encerrar os testes em Bahrein antes do planejado. O brasileiro Felipe Massa praticamente ainda não pilotou o novo carro da Ferrari - irá conseguir fazê-lo apenas na próxima semana, em Mugello, Itália. Assim, ele e o alemão Michael Schumacher devem começar o Mundial num estágio de desenvolvimento abaixo dos rivais da Renault, Honda e McLaren. A temporada da Fórmula 1 começa no dia 12 de março, com o GP do Bahrein.