Fórmula 1 inicia treinos na 2ª feira Depois de um longo período longe das pistas - desde 14 de outubro, quando foi disputado o GP do Japão de 2001 -, os carros da Fórmula 1 voltam à ativa na segunda-feira, quando ocorrem os primeiros treinos visando à temporada de 2002, no Circuito da Catalunha, em Barcelona. O primeiro dia de atividades reunirá as equipes McLaren, Williams, Jaguar e BAR. Na terça-feira, as quatro terão a companhia de Ferrari, Sauber, Renault e Toyota. No dia seguinte, a Jordan começa a trabalhar. Vários times farão os treinos com um carro híbrido - modelo de 2001, com itens do 2002. É o caso da Ferrari, que estará na Espanha com seus dois pilotos de testes, o italiano Luca Badoer e o brasileiro Luciano Burti, que estréia na equipe. A McLaren, que marcou a apresentação oficial de seu carro para o dia 19, está na mesma situação. A princípio, a Ferrari planejou treinar apenas em Fiorano. Mudou de idéia, aparentemente interessada em acompanhar de perto o rendimento da McLaren com os pneus Michelin. A Jaguar, que na sexta-feira apresentou seu novo carro, o R3, é uma das equipes que irão à pista com o modelo para esta temporada.