Fórmula 1: Paddock de Interlagos pode mudar de lugar

SÃO PAULO - A razão de a Prefeitura de São Paulo não incluir a reforma do paddock de Interlagos nas obras que realiza todo ano é uma só, segundo Caio Luiz de Carvalho, presidente da SPTuris, empresa que administra o autódromo: "Não existe uma solicitação oficial dos responsáveis. Depois de cada GP, a FIA nos envia um relatório do que devemos fazer em Interlagos e o paddock, até agora, não entrou na lista".

Se fosse feita uma pesquisa dentre os profissionais da Fórmula 1 sobre o que é mais urgente modificar no autódromo o resultado seria, com toda certeza, a área de paddock, localizada atrás dos boxes, onde circulam todos que trabalham no evento. Em São Paulo essa área é a menor de todas no calendário, até mesmo se comparada aos circuitos de rua.

"O prefeito (Gilberto) Kassab já quis ampliar o paddock, sabemos ser um espaço que necessita ser revisto, temos consciência do desconforto dos escritórios das equipes, pequenos, com aquele cheiro de comida", diz Caio. "Este ano a Prefeitura investiu R$ 23 milhões para atender a relação de obras que nos pediram e mexemos com melhoria no hospital, construção de arquibancadas, guardrails, instalação de fibra ótica, instalação de equipamentos. Não pediram nada no paddock." O dirigente complementa: "Até Bernie Ecclestone nos disse não ser prioritário mexer no paddock".

Um estudo da Fipe mostrou a viabilidade de a Prefeitura investir, todo ano, entre R$ 23 e R$ 30 milhões (dados oficiais), em razão de o retorno direto e indireto para a cidade ser maior. Pouca gente sabe, por exemplo, que por causa da diferença de horário a corrida chega na Europa no início da noite de domingo, o que garante ao GP do Brasil os melhores números em termos de audiência.

Por ser um bom negócio para São Paulo e também por saber da necessidade de refazer os boxes e a área de paddock, a Prefeitura incluiu no Plano Diretor de 2012 a reserva de verba para a obra. "Deverá ser na Reta Oposta", diz Caio. Há, hoje, uma grande área não ocupada na porção interna da reta e o desnível não é tão relevante a ponto de exigir uma obra faraônica. "Custará bem menos do que tentar fazer um novo paddock na área do atual, bem como criar uma nova entrada de box."

Parece existir um receio maior nos responsáveis pelo GP do Brasil: se as equipes disporem de grandes áreas num novo paddock, em vez das exíguas atuais, seus patrocinadores iriam ter maior espaço para expor suas marcas. Ocorre que alguns deles investem também na aquisição de espaço publicitário no autódromo, o que gera receita aos promotores. Se suas escuderias contarem com maior espaço, esses patrocinadores naturalmente estariam mais expostos e poderiam repensar o investimento na compra de publicidade. Portanto, a não inclusão da reforma do paddock poderia estar associada ao temor de a prova perder patrocinadores.

Há uma queixa de Caio em relação a Prefeitura investir em Interlagos: "No fundo serve a um único evento, a Fórmula 1. O autódromo precisa ser melhorado, sim, mas vergonha nacional é o automobilismo brasileiro". E explica: "É impressionante a sua fragilidade, não há evento capaz de levar grande público a Interlagos, a não ser a Fórmula Truck". Curiosamente o presidente da SPTuris não cita a Stock Car.

Apesar de a FIA não requisitar mudanças na Curva do Café, a Prefeitura deverá realizar a obra. "Vamos cobrá-los." Três pilotos da categoria turismo morreram nos últimos anos em decorrência de acidentes nessa curva.