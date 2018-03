Fórmula 1 pode mudar regulamento O atual formato de disputa dos treinos e da classificação pode mudar. Neste domingo, os dirigentes das dez equipes reuniram-se com Max Mosley, presidente da FIA, e Bernie Ecclestone, promotor do Mundial, mas nada foi decidido. Dentre as propostas está a classificação aos domingos de manhã e a corrida à tarde, a fim de preencher um pouco o enorme vazio que existe hoje entre a sessão que define o grid, sábado às 14 horas, e a largada, no dia seguinte, no mesmo horário.