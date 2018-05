Fórmula 1 pode ter mudança no sistema de pontuação

Nesta quinta, no encontro da comissão, presidida por Bernie Ecclestone, que contou com a presença de Jean Todt, novo presidente da FIA, foi sugerido que o vencedor da prova de Fórmula 1 ganhe 25 pontos. Seriam 20 pontos para o segundo lugar, 15 para o terceiro, 10 para o quarto, e 8, 6, 5, 3, 2 e 1 para os pilotos subsequentes, até o décimo lugar.

A ideia é compensar o aumento do número de participantes da principal categoria do automobilismo mundial. Em 2009, a Fórmula 1 terá 26 carros, o que não acontecia desde 1995. A última mudança no sistema ocorreu em 2003, quando os oito primeiros colocados passaram a ganhar pontos. Antes, eram apenas os seis primeiros.