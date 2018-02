Fórmula 1 pode ter segunda divisão a partir de 2008 O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o inglês Max Mosley, declarou nesta terça-feira, em Londres, que planeja implantar o sistema de acesso e descenso a partir de 2008 para as equipes que disputam a Fórmula 1. Assim, a categoria passaria a ter primeira e segunda divisões. "É uma das novidades que estamos estudando. Um sistema de rebaixamento para as piores equipes traria muito mais interesse para a categoria", declarou Mosley, que ocupa o cargo de presidente da FIA desde 1991. Pela idéia de Mosley, as duas escuderias que terminassem nos últimos postos do Campeonato Mundial de Construtores da Fórmula 1 seriam rebaixadas para uma outra série, enquanto o mesmo número de equipes subiria para a "primeira divisão".