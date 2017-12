Fórmula 1 pode ter uma nova equipe A Fórmula 1 pode ganhar uma nova equipe, que seria a 11ª da categoria, já a partir da próxima temporada. O ex-piloto japonês Aguri Suzuki revelou nesta terça-feira, em Tóquio, os planos dessa escuderia japonesa, que competiria com motores Honda. A ?Super Aguri Fórmula 1? já fez a inscrição na Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e espera sua aprovação até o final do mês. ?Até agora, superamos todos os obstáculos?, afirmou Suzuki, que é o chefe da nova equipe. ?Ainda temos muito trabalho pela frente, mas pretendemos estar no grid de largada em 2006.? A última equipe a entrar na Fórmula 1 foi a Toyota, em 2002. Na época, a categoria também ficou com 11 escuderias, mas, com a saída da Arrows, teve apenas 10 nas duas últimas temporadas. A equipe japonesa, inclusive, terá como sede a fábrica da antiga Arrows, na cidade de Langley, na Inglaterra. E deve usar os pneus Bridgestone, empresa que também é do Japão. ?Contamos com a cooperação técnica da Honda e, com isso, acreditamos no sonho de competir na Fórmula 1?, disse Suzuki, que pretende lançar formalmente a escuderia em janeiro. ?Somos uma equipe japonesa e isso é o mais importante?, garantiu Suzuki, sem medo de ser preterido pela Honda, que já tem outra escuderia na Fórmula 1, a antiga BAR. ?Não seremos uma equipe B da Honda. Nosso objetivo é colocar o ?sol nascente? japonês (símbolo da bandeira do país) no alto do pódio.? Sobre os pilotos, Suzuki explicou que ainda não está definido se serão apenas japoneses. Mas ele já negocia com Takuma Sato, que ficou sem espaço na BAR depois da contratação do brasileiro Rubens Barrichello. Outra opção seria Kosuke Matsura, também do Japão, que disputa atualmente a IRL. ?Neste momento, temos outras prioridades?, despistou o dirigente.