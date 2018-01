Fórmula 1 procura pilotos mais rápidos A Fórmula 1 quer atrair piloto mais rápidos e eficientes e equilibrar a categoria nos próximos anos. A distância entre Michael Schumacher e os demais 19 pilotos que disputam a temporada de 2003 é muito grande, embora as novas regras tenham tornado as corridas mais equilibradas. "Vamos atrair os melhores pilotos do mundo para a melhor categoria do mundo. Esse é o nosso desafio", disse na sexta-feira Bernie Ecclestone, presidente da FOM - Formula One Management. Leia mais no Jornal da Tarde