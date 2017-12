Fórmula 1 quer diminuir emissão de CO2

Duas empresas britânicas de tecnologia automobilística fecharam acordo com intenção de cortar a emissão de gases do efeito estufa pelos carros da Fórmula 1, aproveitando a energia utilizada na hora de frear para ajudar a aceleração nas ultrapassagens. A Torotrak, que desenvolve tecnologias automotivas, conseguiu uma licença com a empresa de transmissão de veículos Xtrac para desenvolver um sistema que capture a força do carro em redução de velocidade e libere a energia na hora de uma ultrapassagem. "A energia cinética armazenada pode ser aplicada quando o piloto desejar o aumento de performance para uma rápida aceleração. O equipamento é particularmente benéfico nas saídas de curvas ou para manobras de ultrapassagens difíceis", disse a Tototrak. A Fórmula 1 terá novas regras a partir de 2009 com o objetivo de diminuir o impacto ambiental do esporte, incluindo o uso de sistemas de recuperação de energia cinética, que ajudam a armazenar uma energia que seria desperdiçada durante a desaceleração. A categoria tem tentado reverter sua imagem de poluidora. A própria Federação Internacional de Automobilismo (FIA) disse que o esporte tinha que se adequar às preocupações ambientais do século 21 ou corria o risco de entrar em extinção. Economizar dinheiro, energia e recursos estão entre as prioridades dos executivos da F-1, esporte que no passado foi acusado de gastos e consumos exagerados. O foco inicial da nova tecnologia serão os carros de Fórmula 1, mas o chefe-executivo da Torotrak disse que a novidade pode ser aplicada em carros de passeio "para aumentar performance, economia e benefícios na emissão de gases estufa".