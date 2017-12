Fórmula 1: Red Bull compra Jaguar A indústria fabricante de bebidas energéticas Red Bull anunciou nesta segunda-feira a compra da Jaguar - a equipe britânica de F-1 que se retirou das competições no final da temporada 2004. O dono da Red Bull, o milionário austríaco Dietrich Mateschitz, disse que sua empresa vai participar do campeonato de 2005 com os motores Cosworth. O valor da transação não foi revelado. Na semana passada, o diário britânico ?The Guardian? informava que a Ford - proprietária da Jaguar - estaria disposta a vender a escuderia por um valor simbólico, mas com a condição de que a empresa se comprometesse a investir U$ 400 milhões de dólares na equipe nas próximas três temporadas. As empresas tiveram de apressar o acordo para a atender ao prazo-limite para a apresentação das equipes para o Campeonato do ano que vem, que se encerra nesta segunda-feira. A Jaguar-Cosworth terminou a temporada 2004 na 7ª colocação no Mundial de construtores com apenas 10 pontos.